La commission interministérielle du Corona, présidée par le ministre Youval Steinitz a pris la décision d’élargir l’emploi de l’application du Shin Bet pour le suivi des malades du Corona. La décision a été prise suite au succès de cette méthode et afin de permettre un allègement progressif des contraintes du confinement et un retour à la vie active selon les zones les moins touchées. Un rapport a montré que près de la moitié des personnes qui avaient accepté d’utiliser cette application se sont révélées être atteintes du virus!

Avec cette nouvelle décision, un deuxième cercle de personnes sera concerné: plu seulement ceux qui ont été en contact avec une personne atteinte, mais aussi celles qui ont été contact avec les personnes qui auront été en contact avec le ou la malade. De même, l’analyse de toutes les informations recueillies permettra d’obtenir une cartographie encore plus précise et appliquer ensuite des mesures plus sévères pour certains endroit ou au contraire plus légères pour d’autres.

Photo Nati Shohat / Flash 90