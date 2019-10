En introduisant le conseil des ministres, le chef du gouvernement Binyamin Netanyahou a lancé un nouvel appel à une union nationale large en invoquant la situation d’urgence sécuritaire: « Nous voyons ce qui se déroule autour de nous. La région connait de nouvelles turbulences: le Liban, l’Irak et la Syrie sont en ébullition, et l’Iran avance au galop dans tous ces espaces. Ce que le chef d’Etat-major et moi-même avons dit n’est pas une manipulation politique mais un reflet de la réalité et des défis du présent comme du futur proche. Nous allons devoir prendre des décisions difficiles qui nécessitent un gouvernement national aux épaules larges. Ce n’est donc pas une question politique mais une question nationale et sécuritaire de première importance. J’espère que nous pourrons avancer sur cette question dans les jours qui viennent ».

Ce message était également destiné aux oreilles de Benny Gantz que Binyamin Netanyahou doit rencontrer dans la journée à la Kirya à Tel-Aviv.

Voix discordantes à Bleu-Blanc

Lors de ce conseil des ministres, le ministre de l’Education Raphy Peretz a espéré que cette rencontre portera des fruits. Il a aussi remercié le député ‘Hilik Tropper (Bleu-Blanc) qui a déclaré que l’option d’un gouvernement minoritaire soutenu de l’extérieur par les partis arabes n’était pas à l’ordre du jour car la condition d’un tel soutien est l’acceptation de l’Etat d’Israël comme « Etat juif et démocratique ». Mais ces propos sont aux antipodes de ceux tenus par exemple par les députés Ofer Shelah ou Assaf Zamir pour ne citer qu’eux.

Photo Alex Kolomoïski / Flash 90