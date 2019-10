Il est rare qu’un chef d’Etat-major s’exprime de la sorte d’où l’importance à accorder aux propos tenus jeudi par le général Aviv Kochavi. Le chef de Tsahal a averti qu’Israël risque de se retrouver confronté d’ici peu à un conflit d’envergure en raison des changements rapides qui s’opèrent au Moyen-Orient. Il parlait notamment du retrait partiel des troupes américaines de Syrie, du renforcement de la présence iranienne dans la région et de la situation explosive dans la bande de Gaza.

« La situation au nord et au sud est tendu et très fragile et risque de se transformer soudain en conflit même si nos ennemis ne sont pas intéressés à une guerre », a insisté le chef d’Etat-major devant des journalistes militaires.

Aviv Kochavi a précisé que le défi stratégique le plus important pour Israël actuellement est le front nord avec l’installation et les menaces de l’Iran et ses groupes affidés, principalement le Hezbollah.

Selon les spécialistes militaires estiment que les menaces sont bien réelles mais que le chef d’Etat-major adressait aussi un message au Trésor alors que Tsahal achève actuellement un plan pluriannuel qui demande une augmentation significative des budgets de la défense afin de préparer au mieux Tsahal face à ces défis extérieurs.

