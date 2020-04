Le Grand rabbin d’Israël rav David Lau et le Grand rabbin d’Afrique du Sud rav Warren-Zeev Goldstein se sont joint aux appels de leurs homologues à travers le monde qui appellent leurs communautés de célébrer ce Chabbat HaGadol (précédant Pessa’h) de manière particulièrement méticuleuse, dans un sentiment d’unité, et également de multiplier les prières pour éloigner la pandémie du Corona.

Le rav Goldstein, initiateur du fameux « Shabbat Project » annuel, souligne que cette période du calendrier et la situation mondiale doivent enjoindre le peuple juif entier à se mettre à l’unisson lors de ce Shabbat. « Cette unité et cette collaboration entre tous les Grands rabbins du monde doit faire en sorte que le peuple juif mais aussi l’humanité entière ressortent grandis et plus forts une fois que la crise sera passée », estime le rav Goldstein. Il rappelle que le respect du Shabbat avec la déconnexion du monde matériel et technologique permet à l’individu de retrouver des valeurs fondamentales telle que la famille, la solidarité et aussi un retour sur soi-même. Le rav Goldstein a aussi appelé les Juifs du monde entier à appeler des personnes seules pour leur souhaiter ‘Shabbat Shalom’ et ainsi renforcer le sentiment d’appartenance, de solidarité et d’unité. Il a rappelé à quel point le Shabbat a aidé les Juifs à travers l’Histoire, notamment dans les moments difficiles.

Le rav David Lau a déclaré: « Il nous faut utiliser cette crise pour être avec nos familles à la maison et ne voir que la lumière du Shabbat qui nous permettra de tirer de bons enseignements de cette situation complexe ».

Le Grand rabbin de Rome, rav Ricardo Di Segni a quant à lui écrit: « Depuis quelques semaines nous assistons sous nos yeux à ce que le Covid19 peut provoquer. Notre communauté italienne est endeuillée et nous avons beaucoup de malades. Nous devons nous aider les uns les autres afin de sortir de cette crise. J’appelle chaque Juif où qu’il soit de venir en aide à sa communauté et de montrer de la solidarité envers son prochain. Nous bénissons le fait que nous ayons le Shabbat et tout ce que nous pourrons faire pour le rendre particulier pour nous et nos proches nous donnera des forces pour combattre le virus ».

