A Gaza et à Ramallah, le virus du Corona est un nouveau prétexte pour redonner du tonus au virus de la haine, du mensonge et des menaces. Si l’Autorité Palestinienne – relayée par Ahmad Tibi – accuse Israël et Tsahal de diffuser le virus dans sa population, à Gaza, le Hamas menace Israël de nouvelles violences s’il venait à manquer du matériel médical.

Son chef dans la bande de Gaza, Yahia Sinwar a proféré de nouvelles menaces à l’encontre d’Israël. Réagissant aux propos du ministre israélien de la Défense Naftali Benett qui a averti qu’aucun médicament israélien ne sera fourni à la population de Gaza tant que le Hamas détiendra les dépouilles des deux soldats de Tsahal et retiendra les deux civils en prison, Yahia Sinwar a déclaré: « Je voudrais dire deux choses à Naftali Benett. Premièrement nous n’avons besoin de rien pour lutter contre ce problème, ni de Benett ni de qui que ce soit d’autre. Mais je veux dire de la manière la plus claire: dès que nous manquerons d’appareils d’assistance respiratoire, nous ferons en sorte que 6 millions d’Israéliens ne respireront plus! »

Concernant la question des soldats de Tsahal, Yahia Sinwar a continué son chantage: « Avant toute négociation Israël devra au préalable libérer tous les ‘prisonniers’ libérés lors de la transaction Shalit et remis en prison (après l’enlèvement et l’assassina des trois adolescents) ». Avec un toupet caractéristique il a appelé Israël à libérer les détenus et détenues malades et ceux qui sont âgés…comme geste humanitaire »! Et d’avertir: « Nous suivons de près l’état de santé de nos héros (terroristes) détenus en Israël. Si Israël ne s’occupe pas de leur santé nous entreprendrons des choses importantes ».

