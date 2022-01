Pour la deuxième année consécutive, la Journée internationale du Souvenir de la Shoah sera l’occasion d’une vidéo-conférence avec la participation de bloggeurs et influenceurs de pays arabes. La première rencontre de ce type s’était déroulée l’an passé, à la suite de la signature des Accords d’Abraham. Cette initiative est notamment à mettre au crédit du bloggeur arabe israélien Youssef Haddad, qui oeuvre avec succès pour la « hasbara » israélienne au sein du monde arabe.

Dans le cadre de la fameuse émission « Zikaron Ba-Salon », une rescapée des camps arabophone livrera son témoignage et répondra aux questions d’internautes qui se sont inscrits, en provenance de toute une série de pays : Emirats arabes Unis, Bahreïn, Maroc, Egypte mais aussi Syrie, Irak et Liban !

Youssef Haddad, qui dirige l’organisation « Beya’had Arevim » a écrit : « Nous sommes très émus d’organiser cet événement pour la deuxième année consécutive, et cette année, ce sera encore plus impressionnant car il y aura des participants de plusieurs nouveaux pays. Il est important de souligner la souvenir de la Shoah dans le monde arabe et de marquer notre solidarité humaine face à cet événement historique horrible et en souvenir des six millions de victimes juives ».

Photo illustration