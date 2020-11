Un rabbin a été agressé en pleine rue de la capitale autrichienne. Une femme armée d’un couteau l’a décoiffé de sa kippa et a crié qu’il fallait « égorger tous les Juifs ». La femme s’est ensuite enfuie et le rabbin n’a pas été blessée. Très choqué, il a porté plainte à la police et a souligné qu’aucun passant ne s’est porté à son secours. Le chancelier autrichien Sebastian Kurtz a publié un communiqué dénonçant cette agression : « Je condamne avec vigueur cette attaque contre un rabbin dans une rue de Vienne. Il faut combattre l’antisémitisme avec la plus grande détermination et permettre aux Juifs d’Autriche de vivre en sécurité, car une Europe sans Juifs ne serait plus l’Europe ».

Photo Pixabay