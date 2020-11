Le député Nir Barkat (Likoud) a présenté un plan global et ambitieux pour le développement de la Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain pour les années à venir. L’ancien maire de Jérusalem a travaillé sur ce projet depuis son départ de la mairie de Jérusalem et en avait déjà présenté une première ébauche au Premier ministre en juin 2019.

Ce plan a été préparé en coopération avec les dirigeants des régions concernées, avec le Forum Kohelet et le Forum Shilo ainsi que le Prof. Michael Porter de l’Université de Harward. Il s’exprime sur trois axes essentiels : démographique – avec un objectif de 2 millions d’habitants juifs – économique, avec la création de nombreuses zones industrielles où seront employés Juifs et Arabes – et touristique, avec des itinéraires autour des sites historiques et bibliques.

Le plan a obtenu l’aval du Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi que de hauts responsables de l’Administration Trump mais il est fort à parier qu’il sera gelé si Joe Biden est confirmé à la Maison-Blanche.

Le projet proposé par Nir Barkat est très holistique et prévoit toutes les infrastructures routières, économiques, culturelles, médicales, éducatives, sportives, communautaires et sociales.

Nir Barkat : « Les territoires de Judée, Samarie et de la vallée du Jourdain ont toujours été partie intégrante de l’histoire, de la civilisation et de la terre d’Israël. Il est temps de passer à une étape supplémentaire et de mettre à profit l’immense potentiel de cette région et développer les moteurs de croissance économique qui s’y trouvent. La mise en oeuvre de ce plan ne dépend que de nous. Sa signification est d’ordre stratégique pour l’Etat d’Israël car il permettra de fixer des réalités sur le terrain, de résoudre certains des défis qui nous attendent et d’améliorer notre situation sur les plans sécuritaire, économique et politique ».

Photo porte-parole Nir Barkat