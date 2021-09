Le député Amihaï Shikli, qui a quitté Yamina après le virage à 180° de Naftali Benett et Ayelet Shaked a évoqué son avenir politique. Dans une interview accordée à la station de radio 103FM, il considère que deux options s’ouvrent à lui : se joindre à un parti de droite existant ou se présenter à la tête d’une nouvelle structure politique.

Depuis qu’il a adopté sa prise de position morale en se dressant contre les leaders du parti, Amihaï Shikli est très courtisé tant par le Likoud que par le parti Hatziyonout Hadatit qui aimeraient voir une telle personnalité dans leurs rangs et même dans les premiers de liste.

Le député marche cependant sur des oeufs, car si Naftali Benett décidait de le déclarer « député sécessioniste », il ne pourrait pas se présenter dans un autre parti lors de prochaines élections et serait passible de sanctions supplémentaires. Un comble lorsqu’on se souvient que c’est lui qui a été fidèle aux promesses électorales ! C’est cette raison qui a convaincu Amihaï Shikli de ne pas voter avec l’opposition contre la première lecture du budget. Il s’est tout simplement absenté lors du vote.

Shikli très sévère avec Naftali Benett

Lors de cette interview, le journaliste Nissm Mish’al a provoqué le député : « Naftali Benett vous a embauché puis vous lui avez planté un couteau dans le dos. Sans lui vous ne seriez pas à la Knesset ! » Réponse cinglante de Shikli : « Je lui ai planté un couteau dans le dos ??! C’est Benett qui a planté un couteau dans le dos du camp national ! J’ai abandonné derrière mois l’oeuvre de toute une vie ! Benett avait promis un parti plus à droite que le Likoud et toutes ses critiques contre le Likoud étaient de droite. Et voilà qu’il pratique une politique de gauche et il n’y a pas une seule promesse électorale qu’il n’ait trahi ».

« Pour moi, Naftali Benett n’est pas un leader car il ne dispose pas de la force politique pour s’imposer aux autres ministres », a poursuivi Shikli.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90