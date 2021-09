A cause de la composition du gouvernement actuel, de nombreux citoyens ont décidé d’adhérer au Likoud, soit en prenant pour la première fois une carte de parti soit en quittant Yamina pour rejoindre le parti dirigé par Binyamin Netanyahou.

La campagne d’adhésion lancée par le parti connaît déjà un franc succès avec pour le moment vingt-mille nouveaux membres. Le Likoud reste actuellement le plus grand parti du pays en nombre d’adhérents avec 140.000 membres inscrits.

Avant le lancement de la campagne, le président du Likoud Binyamin Netanyahou a déclaré : « Je vous invite à profiter de l’occasion pour influer sur votre vie et sur celle de notre pays. Le Likoud est le plus grand parti démocratique d’Israël. Ce sont les adhérents et adhérentes du parti qui choisissent les députés et la direction du parti et ce sont eux qui choisissent les questions qui leurs sont les plus chères (…) Devenez membres du Likoud et grâce à votre aide je suis certain que nous pourrons à nouveau diriger le pays de notre manière, la voie du Likoud ».

Photo Gili Yaari / Flash 90