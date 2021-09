Omar Ben Laden, l’un des fils de l’archi-terroriste Ossama Ben Laden a accordé une interview au quotidien Yediot Aharonot. Il y confirme qu’il a totalement abandonné l’héritage de son père. Il raconte notamment comment le choc qu’il avait ressenti lorsque son père avait réuni quelques uns de ses fils pour leur demander de devenir des « shahids ». « Ce moment a transformé ma vie » confie-t-il.

Agé de 40 ans et après voir vécu en Arabie saoudite puis en Afghanistan, Omar Ben Laden a totalement changé de parcours. Il vit aujourd’hui en Normandie où il s’adonne à la peinture. Il reconnaît que son patronyme ne laisse personne indifférent et qu’il lui a valu bien des déconvenues et des problèmes, mais plus encore dans le monde arabe qu’en Europe.

Omar Ben Laden rêve de se rendre un jour en visite aux Etats-Unis et y parler de paix. Autre curiosité, il aimerait se rendre un jour en Israël, car sa femme Zina est d’origine juive et israélienne. Elle a déjà reçu une proposition de donner une conférence dans une université israélienne sur le thème de la paix.

Photo Flash 90