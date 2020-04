Après six heures de débats durant la nuit de samedi à dimanche, le gouvernement a affiné et précisé les annonces faites samedi soir par le Premier ministre et les directeurs-généraux des ministères de la Santé et des Finances. Ces nouveaux décrets d’urgence auront effet jusqu’au 3 mai:

Retour à 30% du personnel dans les branches de l’industrie et des services ou au maximum 10 employés dans un même endroit selon le plus grand chiffre des deux options.

Autorisation d’employer un pourcentage plus important pour les entreprises qui respecteront le « Label violet ». Ces entreprises devront nommer un « responsable Corona » qui sera chargé de superviser le respect des normes et de toutes les consignes d’hygiène et de distance entre personnes.

Interdiction de se rassembler dans les cafeterias ou les cuisines des entreprises/bureaux.

Les employés devront prendre leur repas sur leur place de travail.

Obligation de mesurer la température de chaque employé qui arrive au lieu de travail, quotidiennement.

Interdiction de concentration: 2 employés maximum pour 20 m2, 5 employés pour une superficie plus grande, ou davantage s’il y a des parois entre les employés.

Réunions de travail à 8 personnes au maximum en respectant les consignes générales.

En cas de signes de maladie d’un seul employé, l’entreprise/bureau/magasin sera fermé entièrement ou partiellement selon la configuration du lieu, jusqu’à la fin de l’enquête épidémiologique par les services du ministère de la Santé.

Interdiction d’aller travailler pour les plus de 67 ans et personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant eu des antécédents médicaux.

« Label violet » (Tav Sagol): autorégulation par l’employeur. Toute infraction des consignes strictes du label constatée à posteriori constituera une infraction pénale assortie d’une lourde sanction ainsi que d’un retour aux limitations antérieures.

L’ouverture des commerces et services se fera dans des conditions très strictes: déclaration de santé, mesure quotidienne de température, obligation de distanciation 2 m entre chaque personne, barrière physique entre vendeur et client, équipes de travail fixes, mesures d’hygiène strictes, présence maximale de 2 clients au même moment dans le magasin ou de 2 clients au maximum à chaque caisse avec 2 m entre chacun (pour les magasins de plus de 100 m2, il sera permis de faire entrer 4 clients à la fois).

Liste des branches de commerce qui pourront ouvrir (sous condition du « Label violet » et excepté les marchés et les magasins dans les centres commerciaux ): communication, audio-vidéo, informatique, textile, outils en fer, peinture, verrerie, tapis, produits de maçonnerie et de tapisserie, meubles, accessoires électriques et de gaz (domestiques), articles ménagers (exceptés jouets et jeux), articles de culture et de divertissement, librairies, journaux, articles de bureau et papeterie, articles de sports et de cyclisme, instruments de musique, films, accessoires médicaux, blanchisseries, couture et cordonneries.

Livraisons de nourriture depuis tous les magasins ouverts. Les personnes pourront également se rendre devant les magasin pour réceptionner leurs commandes.

Secteur public: jusqu’à la fin du mois d’avril, le secteur public fonctionnera de la même manière que celle en vigueur avant la fête de Pessah: seuls les employés des secteurs dits « indispensables » continueront à travailler selon les normes et conditions fixées, certains sur leur lieu de travail, d’autres depuis la maison.

Activités sportives : individuelles, avec une personne supplémentaire proche habituelle, ou groupe de personnes vivant sous le même toit, jusqu'à 500 m du domicile; interdiction de se rendre sur les plages, les jardins et parcs publics, places de jeux ou installations sportives municipales.

Interdiction de se trouver dans un immeuble où l'on habite pas, excepté pour les familles qui se relaient pour garder des enfants (3 familles au maximum).

Sortie autorisée pour se rendre à une brit-mila, un mariage pour autant qu’ils se déroulent dans un lieu ouvert; présence maximale de 10 personnes; mikveh pour hommes à condition qu’il n’y ait pas plus de 3 hommes en même temps dans le même lieu.

Prière en minyan : en plein air, avec 19 personnes au maximum gardant une distance de 2m entre chaque personne et obligation de port de masque.

Interdiction des activités médicales ou paramédicales liées à l'esthétique.

Education: pour l’éducation spécialisée, groupes de 3 enfants maximum, chaque groupe étant séparé d’un quart d’heure. Garde d’enfants en bas-âge: trois familles maximum et qui se connaissent, avec un(e) responsable fixe. La proposition du ministre de l’Education Raphy Peretz de reprise de l’école pour les jardins d’enfants et trois premières classes de primaires n’a pas été acceptée.

