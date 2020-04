L’Arménie a annoncé l’ouverture prochaine d’une ambassade à Tel-Aviv élevant ainsi le niveau de ses liens diplomatiques avec Israël. La décision de principe arménienne avait été prise par le gouvernement arménien en septembre 2019. Le ministre arménien des Affaires étrangères avait expliqué qu’Israël était un acteur important au Moyen-Orient et que cette ambassade contribuerait à approfondir les relations bilatérales et à protéger les intérêts de l’Arménie dans la région.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yisrael Katz, avait salué cette décision, soulignant qu’il s’agirait là de la 90e ambassade étrangère en Israël, signe « de l’importance croissante d’Israël dans le monde ».

Il s’agit sans contexte d’un double succès diplomatique pour Israël et d’une nouvelle preuve de l’importance de la situation d’Israël dans la région. Premièrement, Israël entretient simultanément d’excellentes relations avec l’Azerbaïdjan, voisin oriental et ennemi juré de l’Arménie et deuxièmement, l’Arménie entretient de très bonnes relations avec son voisin du sud, l’Iran.

D’ailleurs, Téhéran n’a pas manqué de dénoncer cette nouvelle. Hossein Amir Abdollahian, proche conseiller en Affaires étrangères du président du parlement iranien a dénoncé cette nouvelle « qui contrevient aux intérêts des Palestiniens ». Un autre haut-fonctionnaire iranien, Amir Abdollahian, a averti que l’ouverture d’une ambassade arménienne à Tel-Aviv… »aura des impacts négatifs sur la stabilité de la région »!!! Il a fermement dénoncé la volonté de certains pays arabes ou musulmans de normaliser leurs relations avec le « régime sioniste raciste ». Il a espéré que le gouvernement arménien reviendra sur sa décision et prendra au contraire des mesures pour « aider le peuple palestinien opprimé ».

