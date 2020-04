Empêtrée dans le Corona et montrant son inanité, l’Union européenne trouve tout de même le temps de menacer d’Israël! Par l’intermédiaire de Melody Sokhravitz, la conseillère aux Affaires étrangères de Benny Gantz, des diplomates européens ont adressé un avertissement au chef de Bleu-Blanc qui s’apprête à entrer dans un gouvernement avec Binyamin Netanyahou: il y aura des conséquences fâcheuses aux relations entre l’UE et Israël au cas où le futur gouvernement mettait en application l’extension de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et des localités juives de Judée-Samarie.

Melody Sokharovitz leur a expliqué que Benny Gantz avait dû faire des concessions dans le cadre des pourparlers avec le Likoud afin d’insister sur d’autres points qui lui étaient importants. Mais elle les a assurés que Gantz tentera d’influer sur le gouvernement depuis l’intérieur contre cette démarche!

Interrogé sur cette question, Bleu-Blanc n’a pas voulu réagir.

La diplomatie de l’UE est actuellement dirigée par l’Espagnol Josep Borrel, qui comme sa prédécesseure Federica Mogherini est un fervent soutien de la « cause palestinienne » et de l’Iran.

