En plus de l’immense peine et du deuil ressentis par chacun des membres de la famille Ettinger, il y a aussi les réalités économiques de la vie qui ne manqueront pas de se faire sentir au quotidien, à plus forte raison dans une famille nombreuse.

Très rapidement, un réseau de solidarité s’est créé autour de cette nouvelle famille meurtrie par le terrorisme. “Tsedaka Va-‘Hessed – Eli”, une association d’entraide déjà existante dans le yishouv Eli a réussi en trois jours à peine à récolter plus de 800.000 shekels, sur un objectif fixé à 2 millions de shekels. Cette somme a été le fruit de la générosité de plus de trois-mille Israéliens à travers tout le pays.

L’association ne fournit pas seulement de l’argent mais également de services d’aide psychologique et sociale au sein du yishouv.

Pour aider Tamar Ettinger et ses enfants:

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/15177

Photo famille