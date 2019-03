La ville cotière israélienne, Tel Aviv, a été classée 10ème dans l’Index des villes les plus chères du monde pour 2019, classement prenant en compte le coût de la vie……Détails……..



La ville cotière israélienne, Tel Aviv, a été classée 10ème dans l’Index des villes les plus chères du monde pour 2019 publié par le journal britannique The Economist.

Tel Aviv partage la dixième place avec Los Angeles. Singapour, Paris et Hong Kong figurent en tête de liste.

Damas (Syrie) et Caracas (Venezuela) ont été classées comme les villes les moins chères du monde pour cette année 2019.

Source Koide9enisrael