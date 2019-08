Sur le plateau de la chaîne Hadashot 12, le journaliste Amit Segal a réagi aux attaques émises contre Itamar Ben-Gvir sur le fait que le portrait de Baroukh Goldstein est accroché au mur de son bureau. Tout en dénonçant ce fait qu’il a qualifié de « honteux », le journaliste a voulu rappeler à ses collègues sur le plateau qu’il y a un vice-président de la Knesset – en l’occurrence Ahmad Tibi – qui a accroché depuis toujours le portrait du chef terroriste Yasser Arafat dans son bureau. « Si l’on dénonce l’un il faut à fortiori dénoncer l’autre » a -t-il dit avec logique devant ses collègues qui protestaient, à l’image d’Amnon Abramovitz qui a pris la défense du député arabe.

Ahamd Tibi n’a pas tardé à réagir sur Twitter: « La comparaison faite par Amit Segal sur le plateau entre le portrait de Yasser Arafat dans mon bureau et celui de Baroukh Goldstein dans celui d’Itamar Ben-Gvir et une comparaison ignoble et ridicule. Arafat était le leader élu du peuple palestinien, un symbole national et le père de notre nation (sic). Goldstein était un vil et odieux assassin qui a tiré sur des fidèles dans une mosquée et provoqué un massacre ».

Ce tweet n’a pas échappé à Betzalel Smotritch: « Arafat était un terroriste dont les mains étaient pleines de sang juif. Le fait qu’un tel assassin soit devenu votre leader national en dit long sur votre nationalisme et ses caractéristiques meurtrières et antisémites. L’identification d’un ‘leader modéré’ comme vous avec lui explique exactement pourquoi il n’y a aucune chance de faire un jour la paix avec vous qui ne soit pas sur la base d’une victoire nette de notre part et de votre reddition ».

Vidéo:

Photo Flash 90