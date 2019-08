Le satellite israélien Amos 17 de la société Spacecom sera lancé dimanche prochain. Celui-ci fournira des services internet, cellulaires et de télévision au continent africain…….Détails……..

Le cyber-espace du continent africain s’apprête à s’enrichir. La société américaine SpaceX annonce le lancement du satellite israélien de communication Amos 17 pour le 4 août 2019.

L’équipement télécoms, le huitième de la famille « Amos », sera propulsé dans l’espace depuis le Space Center de Cape Canaveral, en Floride, à bord d’une fusée Falcon 9.

D’après David Pollack, patron de Spacecom, le fabricant du satellite Amos 17, l’appareil fournira des services Internet, cellulaires et de télévision principalement au continent africain.

Il viendra répondre aux besoins croissant en connectivité à haut débit qui se développe en Afrique et qui fait encore largement défaut dans les coins reculés du continent.

« L’Afrique est un continent immense, c’est le continent qui se développe le plus rapidement », a justifié la compagnie. Spacecom estime que d’ici la fin du siècle le continent africain aura la population jeune la plus importante du monde, elle entend donc répondre à la demande de contenus de cette population.

L’opérateur israélien indique avoir déjà enregistré de nombreuses commandes de services, dont la valeur avoisine les 58 millions de dollars (34,2 milliards de francs CFA).

Le satellite a subi des milliers de tests et son fonctionnement dans l’espace est prévu pour environ 20 ans.

Son coût est de 250 millions de dollars (146,7 milliards de francs CFA). Selon des estimations, le satellite devrait se situer à 36 000 kilomètres de la Terre.

