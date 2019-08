Forte du soutien dont elle bénéficie de la part de l’Union européenne, l’Autorité Palestinienne a annoncé qu’elle planifie de nouvelles constructions « sur toute la Rive occidentale y compris dans les zones sous administration israélienne ».

Le préposé aux collectivités locales de l’AP, Majd Salah a annoncé que des nouveaux programmes de construction sont en cours dans toutes les zones, sans prêter attention à la « différenciation qu’établit Israël » entre zones A, B et C. En réalité ce sont les accords d’Oslo et non Israël qui ont établi ces zones, dont les C sont – en principe – sous administration exclusivement israélienne.

Majd Salah a rajouté, fallait-il le préciser, que l’Union européenne soutient totalement cette politique.

Cette annonce vient en réponse à la récente décision du gouvernement israélien d’autoriser la construction de 700 unités de logement pour la population arabe dans les zones C, mais avec en contrepartie un contrôle et une répression plus fermes sur les constructions illégales réalisées par l’AP avec de l’argent européen.

Une provocation qui servira aussi de test à la fermeté du gouvernement israélien.

