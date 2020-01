Plusieurs manifestations se sont déroulées dimanche dans plusieurs grandes villes de France et en Corse pour protester contre le déni de justice concernant l’Affaire de l’assassinat ignoble de Sarah Halimi hy »d.

A Paris ce sont quelques milliers de personnes qui ont défilé en deux endroits – Nation et République – pour réclamer justice et pour que le terroriste musulman Kobili Traouré soit traduit devant les tribunaux. A Marseille ils étaient 2500 et des rassemblements ont également eu lieu à Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence, Strasbourg, Bastia et Ajaccio.

Le meurtrier avait été finalement jugé « pénalement irresponsable » par la Cour d’appel du fait d’avoir consommé du cannabis avant de s’en prendre de manière particulièrement cruelle à sa victime. Mais l’effet du cannabis ne l’avait tout de même pas empêché de « bien choisir » sa victime et de crier à plusieurs reprises « Allah Ou-Akhbar », le cri de ralliement des « déséquilibrés ».

Depuis la décision de la Cour d’appel les réactions sont très nombreuses en France, non seulement dans la famille de Sarah Halimi hy »d mais aussi dans la communauté juive et même au-delà.

Lors du rassemblement, William Attal, le frère de la victime a déclaré: « Nous ne demandons pas que Kobili Traoré soit condamné, nous demandons qu’il y ait un procès, un procès devant la justice, un procès que mérite ma soeur et que la justice doit nous donner. Il y a eu trop d’incohérences et de dysfonctionnements pendant cette instruction ».

Le député Meyer Habib a exprimé sa « consternation » après cette décision. Il a notamment déclaré: « Avec beaucoup de gens, je me demande aujourd’hui qui est vraiment irresponsable dans cette affaire! J’ai honte et je suis triste. J’ai le sentiment qu’au-delà de la rhétorique, la France a démissionné face à l’antisémitisme ».

