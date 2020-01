Comme la loi l’exige du fait de sa mise en examen, le Premier ministre a dû se défaire des ministères qu’il détenait jusqu’à aujourd’hui. C’est ainsi que David Bittan (Likoud) devient ministre de l’Agriculture, Itshak Cohen (Shass) devient ministre du Logement et de la Construction, Yifat Shasha-Bitton (Likoud-Koulanou) est nommée au Travail et Affaires sociales, et enfin Tsipi Hotovely sera en charge des relations avec la Diaspora.

Itshak Cohen était d’abord pressenti pour le ministère du Logement et de la Construction, mais au parti orthodoxe on a préféré éviter cette « patate chaude » car c’est ce ministère qui est entre autres responsable de la délicate question des travaux effectués le Chabbat.

Avec la nomination de Tsipi Hotovely c’est la première fois dans l’histoire politique d’Israël qu’une femme sioniste-religieuse siégera au gouvernement. La nouvelle nommée a remercié le Premier ministre pour avoir tenu son engagement envers elle et s’est engagée à agir pour renforcer les liens entre la Diaspora et Israël et « pour que tous les Juifs, quel que soit le courant religieux auquel ils appartiennent, se sentent à l’aise en Israël ».

Cette décision du Premier ministre n’est pas sans arrières pensées politiques: il espère que cette nomination amènera encore davantage de voix sionistes-religieuses au Likoud.

A Bleu-Blanc la réaction à la nomination de David Bittan a été l’occasion d’une nouvelle attaque au vitriol: « Le Premier ministre qui est devenu un délinquant fuyant la justice vient de nommer un autre suspect de corruption qui sera responsable des prix de ce que nous allons manger. Le gouvernement Netanyahou est devenu une organisation de grand banditisme dont le seul but est d’assurer l’immunité à celui qui la dirige »…

Photo Miriam Alster / Flash 90