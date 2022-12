Le sixième gouvernement de Netanyahou commence à prendre forme. Ce matin, au terme de 12 heures de négociations pour convenir des derniers détails, le Likoud et Yahadout Hatorah ont signé un accord de coalition.

La répartition des rôles au sein du gouvernement et de la coalition qui a été conclue est la suivante:

Itshak Goldknopf: ministre du Logement

Moshé Gafni: président de la commission des Finances de la Knesset, poste auquel il possède une longue expérience

Ori Maklev: vice-ministre des Transports et vice-ministre auprès du Premier ministre

Yaakov Asher: président de la commission Intérieur de la Knesset avec des pouvoirs concernant les sujets religieux et ayant trait au logement

Itshak Pindruss: président de la commission des demandes du public

Le seul point encore en suspension est le rôle qui sera attribué à Meïr Porush. Il devait être nommé ministre des affaires de Jérusalem, mais Yahadout Hatorah estime que ce portefeuille a été vidé de son sens par la création du ministère de l’Héritage juif donné à la Tsionout Hadatit.

Par ailleurs, Porush réclame les pouvoirs sur l’organisation de la hiloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï, qui se tient chaque année à Meron, le jour de Lag Baomer. Cet événement a été marqué par le drame qui s’est produit en 2021, lorsque 45 personnes avaient trouvé la mort, ce jour-là, dans une gigantesque bousculade.

Yahadout Hatorah est le quatrième parti à signer un accord avec le Likoud – après Otsma Yehoudit, Noam et la Tsionout Hadatit. Il ne manque plus que Shass pour pouvoir passer à l’étape d’après et la prestation de serment des membres du gouvernement.

Ce matin (lundi), ont été dévoilés des détails supplémentaires de l’accord entre le Likoud et la Tsionout Hadatit et il s’avère que Betsalel Smotrich est parvenu à obtenir des pouvoirs importants sur la Judée-Samarie.

Le poste de ministre au sein du ministère de la Défense qu’a obtenu la Tsionout Hadatit confèrera à celui qui le détiendra, la responsabilité du coordinateur des actions gouvernementales dans les territoires et du directeur l’administration civile de Judée-Samarie. Le pouvoir de nomination de ces personnes, qui était jusqu’à maintenant aux mains du ministre de la Défense, va désormais être transféré au ministère détenu par la Tsionout Hadatit.

Il s’agit véritablement d’un acquis pour le parti de Betsalel Smotrich, puisque ces deux postes et les administrations sous leurs ordres, jouent un rôle déterminant dans la vie quotidienne des habitants de Judée-Samarie et dans la détermination des politiques sur place vis-à-vis des habitants juifs et arabes. Ainsi, Smotrich est attendu, notamment, sur sa politique concernant les constructions palestiniennes illégales en territoires C qui ont considérablement augmenté sous le gouvernement sortant. En outre, l’administration civile décide aussi des permis de travail, des permis de sortie du territoire vers l’étranger, de l’ouverture des points de passage pour les habitants palestiniens des territoires A et B, gérés par l’Autorité palestinienne.

Par ailleurs, l’accord prévoit également que toutes les réponses de l’Etat à la Cour Suprême concernant un litige en Judée-Samarie, doivent obtenir l’approbation du ministre de la Tsionout Hadatit.

Un haut-responsable a confié à Ynet: »Si, effectivement, le ministre entrant promeut des actions bloquées depuis des années au sein de l’administration civile, il s’agira du changement le plus important en Judée-Samarie depuis 1967″.

La Tsionout Hadatit a également obtenu le poste de ministre de Implantations qui deviendra ministère des Missions nationales. Le département de la culture juive qui était sous l’autorité du ministère de l’Education, passera sous l’autorité de celui des Missions nationales, qui devrait être dévolu à Orit Struck.

Le ministère de l’Alya et de l’Intégration fait aussi partie des portefeuilles attribués à la Tsionout Hadatit.

La Tsionout Hadatit a donc obtenu de nombreux outils, avec les créations de postes de fonctionnaires nécessaires, pour concrétiser les promesses faites à son électorat pendant la campagne électorale.