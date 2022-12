Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a commenté, pour la première fois, la politique qui s’annonce avec le nouveau gouvernement Netanyahou.

Il a tenu à mettre en garde contre toute annexion ou extension des implantations. »Tout ce qui nous éloigne de la solution à deux Etats est nuisible pour la sécurité et l’identité d’Israël, sur le long terme. Nous devons préserver un espoir à l’horizon », a dit Blinken devant le lobby de gauche J-Street.

Il a ajouté: »La réalité aujourd’hui, c’est que les Palestiniens et les Israéliens n’ont pas le même niveau de liberté, de sécurité et d’opportunités. Nous nous opposerons à toute action qui mettrait en péril la solution à deux Etats, y compris l’extension des implantations, la promotion de l’annexion de la Cisjordanie ou l’atteinte au statu quo sur les lieux saints ».

Dans ce contexte, force est de constater que le futur Premier ministre, Netanyahou, multiplie les efforts pour rassurer les Américains. Ainsi, depuis sa réélection, il n’a donné que deux interviews, toutes les deux étaient à des médias américains. Son discours se veut apaisant, il martèle qu’il ne laissera pas Itamar Ben Gvir, Betsalel Smotrich et Avi Maoz décider tous seuls et qu’au bout du compte, la politique que mènera l’Etat d’Israël ne sera décidée que par lui et le Likoud.