Le directeur du réseau cybernétique israélien, Gaby Portnoy, a signé avec le président de Boeing Israël, le général (rés.) Ido Nehushtan et le président du système cybernétique de Boeing, Bryan Conley, un accord visant à renforcer la coopération entre Israël et la compagnie américaine, dans le domaine de la cyberdéfense de l’aviation civile.

Le domaine de l’aviation civile est caractérisé par de nombreux développements technologiques qui créent des défis cybernétiques complexes. Ces avancées demandent une préparation particulière pour être paré à toute attaque cybernétique. L’accord signé entre dans le cadre des efforts entrepris par le réseau cybernétique israélien en vue de promouvoir des processus nationaux et internationaux pour parvenir à des solutions dans le domaine.

Dans le cadre de cet accord, les deux parties s’engagent à une coopération et une transmission de savoirs au niveau de l’identification des menaces, de la compréhension des risques et des méthodes pour les réduire ainsi que du développement de solutions de défense pour l’aviation civile. Le tout sera rendu possible par une coopéarion entre les industries cybernétiques et aéronautiques en Israël et aux Etats-Unis.

Par la signature de cet accord, le réseau national cybernétique israélien et l’autorité de l’aviation civile font un pas en avant dans leur stratégie de développement des capacités de cyberdéfense pour l’aviation civile, rejoignant le projet »Hercule », lancé en 2019 dans le même domaine. Rappelons que la branche de l’aviation civile fait partie des plus critiques de l’Etat d’Israël au regard des impératifs de sécurité.