Samedi matin, une attaque aérienne sur le port de Tartous en Syrie a fait des blessés et de nombreux dégâts. Cette attaque a immédiatement été imputée à Israël qui aurait pris pour cible des stocks d’armes en provenance d’Iran et à destination du Hezbollah au Liban.

Ce port étant inclus dans la zone d’influence de la Russie en Syrie, Moscou a manifesté son mécontentement contre Israël. Il y a près d’un mois, la Russie avait déjà vivement réagi à l’attaque de l’aéroport de Damas, imputée à Israël. »Nous condamnons avec fermeté les actions irreponsables qui portent atteinte à la souveraineté syrienne et aux règles basiques du droit international, et nous exigeons que cela cesse sans conditions », a publié le Kremlin.

Tartous est le seul point d’ancrage maritime de la Russie au Proche-Orient et en arrière-plan de sa réaction se trouve la crainte de voir Israël mettre à mal la présence russe dans cette zone. En effet, les Russes voient dans les attaques israéliennes une menace et pensent que ces actions pourraient devenir plus fréquentes.

La Russie envisagerait maintenant de convoquer l’ambassadeur d’Israël pour un rappel à l’ordre.