La Cour suprême a rendu ce matin son verdict concernant le recours qui visait à interdire la signature de l’accord avec le Liban, sans le présenter au vote des députés de la Knesset.

La Cour a rejeté le recours et donné ainsi le feu vert pour la signature de l’accord entre Israël et le Liban, qui définit la frontière maritime entre les deux pays et prévoit la répartition des ressources en gaz.

Etant donné que le gouvernement veut signer l’accord dès le début de cette semaine, la Cour a rendu son verdict en urgence et n’a donc pas publié les attendus qui l’argumentent. Ils le seront ultérieurement.

Quatre recours avaient été déposés devant la Cour suprême pour empêcher le gouvernement de signer l’accord sans passer par la Knesset. Les recours avaient été déposés par le député Itamar Ben Gvir, le forum Kohelet, l’association Lavi et d’autres organismes. Dans l’un d’entre eux, il avait été argué du fait que la validation de l’accord par un gouvernement de transition, sans la Knesset, était irrecevable.

Le gouvernement, de son côté, a fait valoir des arguments de sécurité et a prétendu que cet accord était urgent afin de préserver les intérêts sécuritaires et économiques d’Israël. »L’accord éloigne la probabilité d’un conflit avec le Hezbollah. Nous ne les craignons pas et nous les frapperions avec force, mais notre rôle est d’éviter la guerre, si nous le pouvons », avaient déclaré le Premier ministre Lapid et la ministre de l’Energie Elharrar, lors d’une conférence de presse.

Par ailleurs, le gouvernement s’est aussi servi du calendrier électoral pour justifier le caractère d’urgence, estimant que s’il n’était pas signé avant les élections, il pourrait être retardé de manière importante, ce qui nuirait à la sécurité d’Israël.

Le feu vert de la Cour suprême s’ajoute à l’autorisation préalable de la conseillère juridique du gouvernement, qui avait déjà estimé que le vote de la Knesset n’était pas nécessaire.