Cette nuit (samedi à dimanche), Tomar Kalini, un des responsable du groupe terroriste »La Fosse aux lions » a été éliminé dans l’explosion d’un scooter.

Le véhicule a explosé lorsque Tomar Kalini est passé à proximité. La charge explosive aurait été déclenchée par un Arabe de Naplouse qui coopère avec les forces de sécurité israéliennes.

Le Shabak et les forces israéliennes n’ont pas réagi à cette annonce.

Kalini était responsable de toute une série d’attentats, ces dernières semaines, contre des Israéliens, notamment celui qui a été déjoué par les policiers, à Yaffo au début du mois de septembre.

Il avait déjà effectué un séjour dans les prisons israéliennes puis avait été libéré.

Le gouvernement a déclaré la guerre à ce groupe terroriste qui prend de plus en plus d’importance en Judée-Samarie. Il y a quelques jours, le ministère de la Défense avait annoncé la suspension des permis d’entrée en Israël de 164 proches des membres de »La Fosse aux Lions ». La semaine dernière, le Premier ministre Yaïr Lapid a tenu deux réunions sécuritaires avec le ministre de la Défense Benny Gantz et le Premier ministre alternatif, Naftali Bennett au sujet de l’escalade en Judée-Samarie.

Parallèlement, mardi dernier, un journal arabe publié à Londres a rapporté qu’Israël avait proposé aux membres du groupe terroriste de se rendre et de purger une peine de prison au sein de l’Autorité palestinienne en échange de quoi, ils seraient graciés et obtiendraient l’engagement d’Israël de ne pas les attaquer ni les arrêter. Les autorités israéliennes n’ont pas réagi à cette information.