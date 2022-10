L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Guilad Erdan, a annonce qu’Israël avait remporté un succès au sein de l’ONU. Pour la première fois de son histoire, le pays va présider à une décision de l’institution.

Avec l’ambassadeur marocain, Erdan sera donc aux commandes d’une décision sur le sujet de la prévention d’une nouvelle pandémie et de la réponse à y opposer. Il dirigera les négociations au terme desquelles, une décision officielle de l’institution sera prise.

Sur son compte Twitter, Erdan a expliqué: »Pour la première fois dans l’histoire, Israël a été désigné pour diriger une décision de l’assemblée générale de l’ONU. Le secrétaire général de l’Assemblée m’a nommé avec l’ambassadeur du Maroc pour diriger la décision qui sera prise concernant la prévention de la prochaine pandémie et les moyens de la surmonter. Il s’agit d’un succès important, qui permettra de mettre en avant le savoir israélien dans le domaine de la santé et du traitement des situations d’urgence et de conduire le monde vers des solutions qui sauveront des vies dans le futur ».