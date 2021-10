Le chef de l’Autorité Palestinienne a reçu à Ramallah Hadi Amr, secrétaire d’Etat adjoint et en charge du dossier israélo-palestinien. Selon l’agence Wafa, lors de cette entrevue, le chef de l’AP a dit à son invité qu’il est prêt à une relance du dialogue avec Israël « sur la base des résolutions internationales ». La réouverture du consulat général américain à Jérusalem a également été évoquée, les Américains ayant à plusieurs reprises fait savoir qu’ils sont déterminés à avancer sur cette question.

Certains affirment avec trop d’assurance que rien ne bouge sur le volet israélo-palestinien, que l’arrivée aux affaires de l’Administration Biden ne modifiera pas la situation et que le gouvernement Benett ne sera pas mis face à des décisions importantes. Il semble que la réalité est tout autre et l’aile gauche du gouvernement israélien en est consciente et pousse à la roue. La nomination par Joe Biden de Hadi Amr, d’origine libanaise, pour gérer le dossier israélo-palestinien n’est pas fortuite non plus.

Photo Issam Rimawi / Flash 90