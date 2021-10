L’Onu a tenu lundi une séance consacrée au contenu des ouvrages scolaires en usage dans les écoles gérées par l’Unrwa. Le directeur-général de cette agence réservée aux seuls « réfugiés palestiniens » a exprimé sa « fierté du système éducatif » de l’agence.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan s’est alors rendu sur place pour lui réserver une « surprise » face aux ambassadeurs présents, en leur révélant la vérité sur les thèmes nettement antisémites, l’incitation à la violence et la glorification du terrorisme qui sont enseignés dans les écoles gérées par l’Unrwa et financées par la communauté internationale. Guilad Erdan avait amené avec lui une grande photo représentant Adolf Hitler, employée par une enseignante dans ces écoles, personnage qu’elle présente comme « source d’inspiration » pour les enfants. Mais sur ordre du secrétariat de l’ONU, le service d’ordre a empêché l’ambassadeur d’entrer dans la salle !

L’ambassadeur a réagi à cet incident : « Je suis extrêmement choqué. Je suis venu ici avec cette photo pour montrer qu’une enseignante de l’Unrwa fait l’éloge d’Hitler, le responsable du plus grand massacre de Juifs dans l’Histoire. A ma grande stupéfaction, on m’a interdit d’entrer dans la salle afin de montrer cette photo aux ambassadeurs présents. Il s’agit d’un dangereux précédent qui porte atteinte à la liberté d’expression. C’est une honte que des mensonges soient ainsi diffusés à l’intérieur de la salle, que le directeur-général dise qu’il est ‘fier’ de l’enseignement et que l’on ne me permette pas d’entrer pour prouver le contraire. Je continuerai de lutter pour la vérité ».

Vidéo :

Photo Illustration