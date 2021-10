Qui aurait cru! Selon le député Yaakov Asher (Yahadout Hatorah), qui connaît toutes les arcanes de la Knesset, le ministre qui est aujourd’hui le plus proche de Mansour Abbas est…Avigdor Lieberman, ministre des Finances ! Rappelant le passé du ministre et ses déclarations incendiaires contre les Arabes israéliens, Yaakov Asher a révélé qu’Avigdor Lieberman est par contre aujourd’hui « aux petits soins » et toute ouïe pour le président de Ra’am et se plie en quatre pour trouver des solutions afin de satisfaire ses exigences financières dans le but de le faire voter en faveur du budget d’ici un mois et demi.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90