Les Arabes ‘palestiniens’ n’ont jamais raté l’occasion de soutenir les dirigeants les plus cruels et tyranniques. L’occasion leur a été une nouvelle fois donnée avec l’élection d’Ebrahim Raïssi, surnommé le « boucher de Téhéran » à la présidence de l’Iran. Le chef de l’Autorité Palestinienne s’est empressé de le féliciter pour son élection et lui a fait part de son souhait de « resserrer les liens avec l’Iran ».

Photo Hadas Parush / Flash 90