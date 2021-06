L’ancien président de la Knesset et ministre de la Santé, aujourd’hui candidat déclaré pour la présidence du Likoud, est passé à l’attaque contre Binyamin Netanyahou. Il a indiqué à ses proches qu’il fera tout pour le remplacer à la tête du Likoud.

Selon la chaîne Kan-11, Edelstein aurait dit à son entourage : « L’annonce de ma candidature a eu des effets très positifs. J’étais convaincu que je serai attaqué, mais j’ai été surpris d’entendre partout ou je suis allé qu’il est temps de remplacer Netanyahou. Je ne veux pas trop traîner sur cette question, mais je n’ai pas l’intention d’être n°2 sur la liste, je compte gagner ».

Puis, il s’est livré à une sévère attaque contre l’ancien Premier ministre : « Netanyahou a commis toutes les erreurs possibles. Pourquoi a-t-il proposé la place de Premier ministre à Gideon, Naftali ou Benny et à personne du Likoud ? Pourquoi le Likoud a-t-il perdu le pouvoir? Encore une à deux semaines et les gens vont allumer leur téléviseur et constater qu’il n’est plus Premier ministre. C’est là qu’ils réaliseront et ils lui diront la vérité en face ».

