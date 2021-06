Bien qu’ayant soutenu Gideon Saar et adhéré au parti Tikva ‘Hadasha, le président du conseil des localités juives de Judée-Samarie a lancé un avertissement au gouvernement Benett-Lapid dont il pourtant souhaité la formation : « Si les Américains tentent d’imposer un processus politique à Israël dont la signification serait la création d’un Etat palestinien, ce gouvernement ne survivra pas ne serait-ce qu’un seul jour; et si l’Administration américaine nous impose un gel de la construction, le gouvernement de tiendra pas une seconde de plus. J’estime avec prudence que ces deux options n’arriveront pas sur la table, ni au moyen de négociations ni même l’idée, car les Américains savent très bien sur quelle base ce gouvernement a été formé. Je suppose qu’ils ne veulent pas que ce gouvernement soit dissous et ils ne veulent pas non plus apparemment que Binyamin Netanyahou revienne au pouvoir. Ils feront donc très attention (…) Par ailleurs, je ne crois pas que les Arabes ont le droit moral de voter ou de donner leur avis sur l’avenir de l’Etat juif »

Photo Hadas Parush / Flash 90