Abir Kara qui a été amené sur la scène politique par Naftali Bennett lors des dernières élections était le numéro 4 de Yamina. Devenu vice-ministre auprès du Premier ministre, celui qui a été l’une des figures de proue des indépendants pendant la crise sanitaire, a toujours revendiqué un projet avant tout économique.

Ayelet Shaked ne lui ayant pas donné la 4e place sur la liste de Haroua’h Hatisonit, Abir Kara a décidé de partir et de former son propre parti qu’il a appelé: »Hofesh Kalkali » – la liberté économique.

Il prone une libéralisation poussée de l’économie et veut se défaire de la bureaucratie et des lobbys qui, selon lui, constituent le principal obstacle à une économie florissante et à des richesses mieux partagées.

Ce soir (dimanche), Abir Kara a officiellement lancé sa formation politique au Cinema City de Jérusalem. Il a jusqu’au 15 septembre pour constituer sa liste, mais il semble plus probable qu’il rejoigne une liste déjà existante. Sur scène ce soir, il était entouré de plusieurs collaborateurs qui le suivent depuis la crise sanitaire ou encore de Guilad Alper qui s’était présenté sur la liste du parti Zeout de Moshé Feiglin aux élections pour la 21 Knesset, en 2019.