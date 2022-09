En début d’après-midi aujourd’hui (dimanche) un bus transportant des soldats a été attaqué par des terroristes. Ils l’ont doublé, ont ouvert le feu puis l’ont aspergé d’essence et comptaient l’incendier.

Le bus n’était pas blindé, les soldats à l’intérieur étaient au début de la formation et n’étaient pas armés. Leurs officiers ont pu ouvrir le feu sur les terroristes. Tsahal a très vite réagi et dans les minutes qui ont suivi deux terroristes ont été arrêtés. Ils étaient brûlés et leur véhicule est parti en flammes en raison des produits inflammables qu’ils transportaient pour alimenter leurs bouteilles incendiaires.

Sept Israéliens ont été blessés, dont un soldat dans un état grave. Ce soir, on apprend qu’il va mieux.

Un troisième terroriste a pris la fuite et l’armée est toujours à sa recherche.

Deux des terroristes sont originaires de Djénine, le troisième est un arabe israélien de Galilée. C’est à l’aide de sa voiture, avec une plaque d’immatriculation jaune – israélienne, que l’attentat a été commis.

Le niveau d’alerte a été relevé dans tout le pays face à la recrudescence du nombre d’attentats sur les routes de Judée-Samarie ces dernières semaines.