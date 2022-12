Un tribunal allemand a condamné aujourd’hui Irmgard Furchner, ancienne secrétaire du camp d’extermination de Stutthof, à deux ans de prison avec sursis. Elle est reconnu coupable de complicité dans la mort de près de 11000 Juifs. Son jugement a été rendu possible par un amendement de la loi allemande qui permet de juger aussi les complices des criminels nazis et non pas uniquement les criminels eux-mêmes.

Furchner a été enrôlée au service des S.S. et lorsqu’elle a eu 18 ans, elle a été nommée secrétaire du commandement du camp d’extermination de Stutthof.

Elle était jugée pour avoir »assisté et aidé ceux qui ont dirigé le camp pendant les exécutions organisées entre 1943 et 1945. Elle a servi de dactylographe au bureau du commandement et se trouve derrière toute la logistique des exécutions ».

Plus de 100000 prisonniers, la plupart des Juifs de Pologne et d’Allemagne, sont passés par le camp de Stutthof. Près de 60000 d’entre eux ont été exterminés. D’autres ont été transférés vers d’autres camps d’extermination en Pologne.

Pendant son procès, Fruchner a refusé de répondre aux questions du procureur et a dit être désolée de ce qui était arrivé pendant la seconde guerre mondiale. Elle a affirmé regretter avoir pris part à tout cela.

Cela faisait 30 ans qu’aucune femme n’avait été condamnée pour des crimes nazis. Fruchner sera certainement la dernière criminelle de guerre a être condamnée pour des crimes commis pendant la Shoah.