Rav Yossef Ben-Shoushan vous et votre mouvement « Oz le-Israël » se font entendre plus fort que d’habitude. Que se passe-t-il ?

Rav Y.B.S: La persécution obsessionnelle et l’application de « la loi » de manière sélective à l’égard de notre Premier ministre montre clairement que le système judiciaire est mobilisé pour promouvoir des objectifs politiques et non pour promouvoir la justice, et ceci doit nous alarmer.

Le temps est venu de rendre au système judiciaire son rôle véritable, qui est d’appliquer la loi décidée par les représentants du peuple à la Knesset, et non pas d’imposer sa conception de l’état en déclarant hors la loi ce qui lui déplaît, ni de régenter le monde politique en fabriquant des affaires contre les responsables qu’il veut éliminer. Nous assistons à une tentative de forger les consciences sur un modèle étranger au concept de l’État Juif, qui porte en germe le danger d’une dictature camouflée en système juridique.

Pensez-vous que les gens n’en sont pas conscients ?

Rav Y.B.S: Il fut un temps ou la religion était l’opium du peuple, aujourd’hui ce sont les medias et les politiciens « Juifs de cour » qui remplissent ce rôle. Ceux-ci, financés par les « élites » dévoyées, manipulent les masses à leur profit, et les endorment en les distrayant par des pseudo-problèmes et en les embarquant vers de faux objectifs. Ils évitent ainsi qu’elles posent les questions pertinentes et qu’elles se révoltent contre les injustices.

Notre cher Etat, que nous avons attendu pendant 2000 ans, ne doit pas être confisqué par des escrocs ! Nous devons nous mobiliser tous ensemble comme un seul homme pour venir à son secours.

Mais les gens sont tellement plongés dans les difficultés de la vie de tous les jours que rares sont ceux qui sortent la tête de l’eau pour penser à cela, et ils sont encore moins à avoir la capacité de faire quelque chose.

Rav Y.B.S: Je compte sur l’esprit révolutionnaire des Juifs venant comme moi de France. Il y a bien longtemps que le régime totalitaire a été aboli par la prise de la bastille. Nous avons cela dans le sang et somme prêts à réactualiser cette révolution s’il le faut. Nous ne les laisserons pas nous conduire comme des bœufs.

Vous surestimez un peu trop les juifs de France, non ?

Rav Y.B.S: Je pense très sincèrement que la communauté juive de France est une communauté de très grande qualité qui se caractérise par une forte unité entre tous les groupes : religieux et non religieux, ashkénazes et séfarades, harédim et sionistes. Il y règne aussi une réelle harmonie entre intellectualisme et simplicité. Par conséquent, si nous parvenons à les mobiliser, ils apprendront à la société israélienne comment réaliser l’unité profonde entre les différents groupes et courants en Israël, et ils développeront en elle un esprit critique et l’Etat d’Israël s’en trouvera enrichi.

Soit, mais une fois que vous réussirez à les mobiliser, que comptez-vous faire concrètement ?

Rav Y.B.S: La situation politique inquiétante dans laquelle nous nous trouvons et qui est actuellement dans une impasse, est due à un manque de vision lointaine de tous les acteurs confondus à la Knesset. Les valeurs fondamentales du sionisme se sont érodées au détriment des intérêts étroits des partis, qui ne font qu’affaiblir notre peuple et notre état. Cette situation dangereuse nous oblige à intervenir activement. Nous devons voir en face et résoudre les véritables problèmes qui se tiennent sur notre route et non pas ceux que les « élites » par l’intermédiaire de « leurs medias » mettent en avant pour nous en distraire.

Et quels sont les « véritables problèmes »?

Rav Y.B.S:

1. Établissement de la souveraineté israélienne sur tout le pays d’Israël

2. Regroupement des exilés

3. Renforcement de la motivation des jeunes pour s’engager dans un service militaire conséquent

4. Mesures visant à établir une véritable Paix avec la population arabe et une situation sécuritaire satisfaisante

5. Restauration de la sécurité personnelle de tous les résidents israéliens

6. Justice internationale

7. Justice sociale

8. Loyauté citoyenne

9. Réhabilitation de la condition féminine

10. Renforcement de notre identité juive et de notre dignité nationale

Cela a l’air d’une liste de slogans !!!

Rav Y.B.S: Il est évident que dans le cadre de cet entretien restreint, je ne peux que résumer sous forme de titres.

Bien alors, afin que nous comprenions que vous proposez vraiment un changement radical, exposez nous au moins un des point de la liste, par exemple le point numéro 7.

Rav Y.B.S: Avec plaisir mais ceci demande aussi tout un exposé. Je ne vous proposerai donc que 3 sous-paragraphes, alors qu’il y en 8.

A. Abolir la discrimination sous toutes ses formes à l’égard de toutes les populations de l’État d’Israël, et instaurer la pleine justice et la complète égalité sociale.

B. Combler les fossés qui existent entre les couches de la société israélienne, créer l’égalité des chances, instaurer une éducation gratuite du préscolaire à la fin des études, l’annulation des tests psychométriques et l’octroi de bourses de subsistance aux meilleurs étudiants.

….

G. Créer une entreprise publique chargée de la construction rapide de bâtiments résidentiels pour les jeunes couples dans toutes les villes israéliennes, qui seront proposés à la location à un prix très avantageux au cours des cinq premières années de leur mariage, ce qui contribuera également à la fraîcheur et à la prospérité de la ville. Cette solution rapide en matière de logement est également indispensable à grande échelle pour la promotion du retour des exilés, si on ne souhaite pas les loger dans des tentes.

