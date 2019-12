Dasn une vidéo diffusée sur Facebook dix-neuf ans après les faits, le Fatah vient de confirmer officiellement ce que savaient déjà les esprits lucides de l’époque: l’organisation dirigée par Yasser Arafat avait activement aidé le Hamas durant le 2e Intifada au moyen de financement, livraison d’arme et couverture politique.

A l’époque, les artisans d’Oslo – et la communauté internationale – faisaient déjà la distinction factice entre un Fatah qui serait attaché au respect des accords avec Israël et un Hamas « extrémiste » qui voudrait les torpiller (avec la célèbre formule insidieuse des « extrémistes des deux bords »). Dans cette vidéo, le Fatah reconnaît aujourd’hui officiellement – et s’enorgueillit – d’avoir totalement collaboré avec le Hamas durant ces années d’Intifada meutrière.

Plus que cela encore, l’organisation terroriste dirigée par Abou Mazen déclare dans cette vidéo « avoir combattu la première lors de l’Intifada », preuve s’il en était nécessaire que la montée d’Ariel Sharon sur le Mont du Temple n’a pas été le déclencheur de ces émeutes contrairement à ce que dit l’Histoire officielle. Le Fatah annonce qu’il « continuera de mener le projet national » et s’est targué des « succès obtenus contre l’ennemi sioniste ».

Le site www.palwatch.org qui rapporte cette vidéo, rappelle la co-responsabilité du Fatah et de l’AP dans l’hécatombe juive qui a suivi les Accords d’Oslo avec plus de 1,100 morts, la plupart dans des attentats-suicides.

Nan Jacques Zylberdik, analyste sur le site, rappelle que si sur le plan politique intérieur le Fatah et le Hamas sont des ennemis presque irréductibles, ils collaborent beaucoup sur le plan du terrorisme contre Israël. Dans leurs déclarations, les leaders de l’AP et du Fatah, Abou Mazen en tête, parlent des « frères d’armes » lorsqu’ils évoquent le Hamas ou le Jihad Islamique, ils glorifient les terroristes quelle que soit leur appartenance organisationnelle et ne cessent de dire qu’il sont et resteront unis autour de leur objectif commun…

On compte sur la prochaine délégation de députés de la gauche israélienne à Ramallah pour faire part de leur « stupéfaction » et leur « vive réprobation » aux dirigeants de l’AP…

Photo article Flash 90