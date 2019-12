L’une des prinicpales pierres d’acchoppement dans les « négociations » entre le Likoud et Bleu-Blanc est la question de savoir qui serait Premier ministre…en premier dans le cadre d’un gouvernement d’union avec rotation à la tête du gouvernement.

Le ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau Dr. Youval Steinitz, proche du Premier ministre, a apporté sa réponse: « Il y a trois grandes décisions à prendre dans les six mois à venir: traiter la menace iranienne, l’extension de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et la signature d’un accord historique de défense mutuelle entre les Etats-Unis et Israël. C’est pour cela qu’il est indispensable que ce soit Binyamin Netanyahou qui soit d’abord Premier ministre ».

Le ministre a appelé Benny Gantz et Bleu-Blanc à faire preuve de « sens de l’Etat » et d’accepter cette condition, ce que refusent pour l’instant les dirigeants de la liste, Yaïr Lapid et Moshé Yaalon en tête.

