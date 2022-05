Le Jerusalem Post a publié un sondage qui jette un regard intéressant sur l’état d’esprit politique des Israéliens en ce moment.

La première observation qui en découle est qu’une grande majorité des Israéliens n’a pas été convaincue par la composition de la coalition actuelle. Présentée comme une opportunité historique d’une coopération entre les Juifs et les Arabes, l’intégration d’un parti arabe dans la coalition gouvernementale n’est pas une réussite selon les personnes interrogées. Elles sont 70% à refuser l’entrée d’un parti arabe dans une future coalition. Elles ne sont que 22% à y être favorables.

D’après ce sondage pour le Jerusalem Post, si des élections avaient lieu aujourd’hui le bloc de droite dirigé par Binyamin Netanyahou gagnerait 7 sièges par rapport aux dernières élections et en obtiendrait 59. La coalition actuelle récolterait 54 mandats et la liste arabe unifiée 7. Meretz ne passerait pas le seuil d’éligibilité et Ra’am et Tikva Hadasha flirteraient avec.

Ce sondage est, par ailleurs, un désaveu pour Naftali Bennett puisque 65% des personnes interrogées ne sont pas satisfaits de lui en tant que Premier ministre, seuls 30% le sont. Par ailleurs, seul un quart des électeurs de Yamina aux dernières élections annoncent qu’ils revoteront pour le parti aux prochaines, ce sont en majorité des électeurs traditionnalistes et laïcs.

Le sondage a également proposé aux personnes interrogées un scénario dans lequel Ayelet Shaked se présenterait sur la liste du Likoud. Il s’avère que dans un tel cas, le Likoud perdrait des sièges. De même si Itamar Ben Gvir se présentait séparément de Betsalel Smotrich, il grapillerait des mandats au Likoud. Ce sondage, comme tous ceux qui sont publiés ces dernières semaines, témoignent d’une véritable percée de Ben Gvir.

Autre cas de figure étudié: une alliance entre Yamina, Tikva Hadasha et Israël Beitenou, elle remporterait 12 mandats soit trois de moins que si ces partis se présentaient séparément. En revanche, à gauche, une alliance Meretz Avoda serait bénéfique puisqu’elle obtiendrait 9 mandats alors que séparément, Avoda en récolterait 7 et Meretz ne passerait pas le seuil d’éligibilité.

Enfin, si Amihaï Chikli présentait son propre parti, il ne passerait pas le seuil d’éligibilité.