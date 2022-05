Cela fait plusieurs années maintenant que l’armée a entrepris d’intégrer des femmes dans différentes unités. Après les avoir acceptées dans les tanks, aujourd’hui, le Chef d’Etat-Major, Aviv Kohavi, a annoncé qu’elles pourraient désormais servir dans l’unité d’élite 669.

Cette unité intervient en zone de combat pour évacuer les blessés et fait partie des unités les plus risquées et prestigieuses de l’armée.

La décision du Chef d’Etat-major fait suite à l’avis favorable émis par le Commandant de l’armée de l’air, Tomer Bar. Cet avis a été rendu dans le cadre d’une plainte devant la Cour suprême visant à exiger de Tsahal qu’elle intègre des femmes dans ses unités d’élite.

L’armée de l’air est le corps d’armée qui a déjà ouvert le plus de rôles aux femmes. Elles peuvent déjà être combattantes dans la défense aérienne, contrôleurs aériens, mécaniciennes, médecins et ambulanciers. Désormais elles auront aussi la possibilité de se soumettre aux tests d’aptitude pour intégrer l’unité 669.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré: »Au sein de l’armée de l’air, nous y voyons une grande opportunité, l’armée de l’air est pionnière en matière d’intégration des femmes dans toutes les fonctions et en particulier pour des rôles combattants. Le Commandant de l’armée de l’air a conclu que partout où cela est possible d’un point de vue physiologique et opérationnel, il faut intégrer des femmes ».

L’association Torat Le’hima qui oeuvre pour le renforcement de l’identité juive et de la motivation au sein de Tsahal, a condamné cette décision: »La décision de Tsahal n’est pas liée à des considérations professionnelles mais à une contrainte juridique de parties civiles. Nous avons encore eu la preuve que les organisations féministes extrêmistes dirigent Tsahal par l’intermédiaire de la Cour Suprême. L’activisme juridique a transformé le commandement de Tsahal en soldat de la gauche progressiste. Sur le site de l’armée de l’air figure encore une annonce officielle indiquant que les femmes ne peuvent pas servir dans l’unité 669 en raisons de différences physiologiques entre les hommes et les femmes et ce après plusieurs essais et vérifications. Est-ce qu’une évolution de genre s’est produite depuis? ».

Au sein de Tsahal on annonce que d’autres changements dans le domaine de l’intégration des femmes dans toutes les unités combattantes devraient intervenir dans les prochains temps.