Tsahal est prêt pour le seder de Pessah! Les provisions sont faites pour que tous les soldats qui passeront la nuit du Seder dans leur base et ne pourront pas être avec leur famille, profitent d’un vrai repas de fête.

Des menus pour les soldats allergiques au gluten, végétariens ou vegans ont été prévus également dans le cadre de la politique de Tsahal de répondre aux différents besoins pour que chaque soldat trouve une nourriture qui lui convienne.

En chiffres, le seder de Tsahal ce sont, entre autres: 57 tonnes de matsot, 62 tonnes de viande, 65 tonnes de schnitzels cacher lepessah, 27 tonnes de gâteaux cacher lepessah, 2.5 tonnes de kneidelach

Par ailleurs, Tsahal se soucie aussi de ses soldats dans une situation économique précaire ou qui sont seuls en Israël. Ceux-ci ont reçu des bons d’achat de 500 shekels utilisables dans plus de 100 supermarchés, magasins de vêtements, de chaussures et restaurants, par l’intermédiaire de la Agouda Lemaan Ha’hayal et grâce aux dons du Keren Layedidout.

Les soldats seuls en Israël pourront passer le seder dans les différents foyers pour soldats dans tout le pays ou chez des familles d’accueil. Près de 100 d’entre eux seront à l’hôtel pour le seder grâce aux dons du syndicat des hôteliers en Israël.