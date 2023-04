La nuit (mardi à mercredi) a été très mouvementée. Sur le Mont du Temple, des centaines de jeunes arabes se sont barricadés dans une des salles de prière de la mosquée Al Aqsa, armés de pierres et de feux d’artifice.

Comme ils refusaient d’évacuer les lieux, la police est intervenue. Des émeutes ont éclaté. Le Hamas a alors appelé les jeunes à venir en masse sur le Mont du Tempe. Les Palestiniens font état de dizaines de blessés.

Les policiers ont essuyé des jets de pierre et de feux d’artifice. Pas moins de 400 personnes ont été arrêtées.

La Jordanie et l’Egypte ont condamné l’action de la police israélienne jugée »brutale et intrusive ». Les Arabes sur place ont appelé le Hamas à les soutenir depuis la Bande de Gaza.

Quelques heures plus tard, les sirènes retentissaient dans le sud du pays. Il n’y a aucun blessé mais des dégâts ont été causés par une roquette tombée sur une usine à Sdérot.

Tsahal a immédiatement réagi à ces tirs de roquette. L’armée de l’air a attaqué plusieurs cibles du Hamas: site de fabrication d’armes, site de stockage d’armes.

L’armée estime avoir porté un coup significatif à la capacité opérationnelle du Hamas par cette opération.

Par ailleurs, dans le quartier de Silwan, à Jérusalem est, un véhicule de la sécurité, dans lequel circulaient des gardes-frontières en civil, a été pris à partie par des habitants arabes. Ils ont jeté des pierres et des cocktails molotov. L’un d’entre eux a même essayé d’ouvrir le véhicule pour y jeter une bouteille incendiaire. Les policiers ont ouvert le feu, faisant fuir les émeutiers et blessant un jeune de 15 ans qui participait à l’attaque. Ce dernier a été transporté à l’hôpital alors qu’il était conscient.

Des incidents ont, par ailleurs, éclaté Porte de Damas.

Enfin, près Hévron, un attentat à l’arme à feu s’est déroulé, cette nuit également. Un soldat a été blessé. Le porte-parole de Tsahal a publié: »Des émeutes violentes ont éclaté dans le village de Beth Omer, pendant lesquelles des suspects ont incendié des pneus, jeter des pierres et des charges explosives en direction des forces de Tsahal ».