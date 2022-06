En ce moment, a lieu, dans les rues de Jérusalem, la gay pride qui ouvre le mois LGBT en Israël. Cette manifestation qui a lieu tous les ans dans les rues de la capitale depuis 20 ans n’est pas sans susciter d’opposition de la part de nombreuses personnes qui ne comprennent pas la nécessité d’une telle marche, surtout dans les rues de la ville sainte.

En 2015, Shira Banki, une jeune fille de 15 ans venue manifester, avait été assassinée par un extrémiste opposé à la gay pride. Depuis, les services de sécurité sont en état d’alerte, chaque année. Depuis plusieurs jours déjà, la police procède à des opérations visant à éloigner les personnes soupçonnées de vouloir porter atteinte aux participants. L’une d’entre elles ayant envoyé des menaces à l’organisatrice a été arrêtée.

Face aux marcheurs de la gay pride, une contre-manifestation est organisée par des personnes attachées au schéma traditionnel de la famille et qui ne souhaitent pas voir le modèle LGBT prendre de l’ampleur dans la société.

Plusieurs ministres et députés de la coalition sont présents. Pour la première fois depuis le début de la gay pride à Jérusalem, le Président de la Knesset y a participé et s’y est exprimé. Micky Lévy était il y a 20 ans le responsable de la police à Jérusalem et c’est lui qui avait autorisé pour la première fois la tenue de cette marche dans la capitale israélienne.

»Il est important pour moi d’être ici ce soir et de dire clairement que les LGBT sont des citoyens égaux dans l’Etat d’Israël et qu’ils doivent recevoir une égalité totale des droits ».

Les ministres y sont représentés en force: Horowitz (Santé), Bar Lev (Sécurité intérieure), Mihaeli (Transports) et Cohen (Egalité sociale) ont tous pris la parole pour apporter leur soutien et déclarer l’importance qu’ils accordent à la communauté LGBT.

La marche a débuté au Gan Hapaamon et s’est terminée au Gan Haatsmaout avant une soirée de concerts.