Haïm Bitton (Shass), le ministre au sein du ministère de l’Education, a participé hier (mercredi) à un congrès des directeurs des départements Education des collectivités locales.

Il a tenu des propos qui ont déplu à un certain nombre de participants qui ont quitté bruyamment la salle.

Le ministre Bitton a déclaré: »Nous voulons éduquer la prochaine génération de l’Etat d’Israël, et je le dis en tant qu’orthodoxe fier de l’être. Environ 40% des enfants de CP sont orthodoxes, si cela ne vous faisait pas assez peur jusqu’à maintenant, vous pouvez avoir encore plus peur. Pourquoi dis-je cela? J’affirme sans détour que l’attitude de l’Etat vis-à-vis de l’éducation dans le secteur orthodoxe reflète l’idée que le monstre à plusieurs têtes qui s’appelle »le secteur orthodoxe » peut être supprimé en essayant de limiter les naissances ».

A ces mots plusieurs participants ont choisi de quitter la salle.

Me Odélia Sheindorf, secrétaire générale adjointe du syndicat national des parents d’élèves a réagi sur Ynet: »Les enfants sont une bénédiction. Les parents d’élèves en Israël veulent un ministre au sein du ministère de l’Education qui unisse et qui soit capable de voir les besoins de tous les enfants d’Israël et non de créer encore une division, encore une querelle ».

Après l’émotion suscitée par les propos du ministre, ce dernier a tenu à préciser: »Je suis venu dire une chose: ouvrez vos coeurs, vos têtes et regardez de l’autre côté afin de permettre au public israélien de s’unir pour l’avenir de enfants d’Israël ».

Notons que d’après le rapport du centre de données et de recherche de la Knesset, 21.1% et non 40% des élèves de CP sont orthodoxes.