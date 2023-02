Le parti Shass a déposé une surprenante proposition de loi qui prévoit de punir de six mois de prison toute personne qui viendrait au Kotel vêtue d’une tenue immodeste ou qui y jouerait d’un instrument de musique.

L’un des objectifs de cette loi est d’éloigner le mouvement des »Femmes du Kotel » de l’esplanade.

Arié Derhy a demandé à présenter ce projet devant le conseil des ministres de ce dimanche. Le Likoud s’est dit surpris de cette annonce, affirmant qu’il n’a jamais été question qu’une telle loi soit proposée, à ce moment-là.

La loi interdit précisément toute transgression du Shabbat, la tenue de cérémonies non religieuses qui heurtent les sentiments des fidèles, une tenue immodeste qui ne correspond pas à la sainteté du lieu, la fourniture de tout service religieux sans autorisation préalable, l’utilisation d’instruments de musique sans autorisation préalable, les prières mixtes, l’introduction d’un sefer Torah dans la partie réservée aux femmes et la lecture à l’intérieur, sonner du chofar, porter un talit ou des tefilines pour les femmes.

Les contrevenants à la loi se verront infliger une peine de 6 mois de prison et une amende de 10000 shekels.

Les chefs de la coalition doivent se réunir après l’annonce faite par Shass de présenter cette loi.

La proposition de Shass intervient pour faire pression sur la Cour suprême qui doit se prononcer ces jours-ci sur la demande de créer un espace mixte sur l’Esplanade du Kotel aux côtés de la partie réservée aux femmes et de celle réservée aux hommes. Aujourd’hui, il existe un tel espace (Ezrat Israël) qui ne se trouve pas à proprement parler sur l’esplanade.

Les membres du parti orthodoxe séfarade présentent aussi cette loi comme la première officialisation écrite des principes qui doivent régir le Kotel afin de préserver sa sainteté.

Le député Ouriel Busso qui a déposé la proposition de loi a expliqué: »Viendrait-il à l’idée de qui que ce soit d’entrer dans une mosquée dans une tenue immodeste?! Nous n’avons qu’un Kotel, tout le monde comprend la sainteté du lieu, il faut une loi qui régisse ce sujet. Hélas, ces dernières années, le Kotel est devenu une zone de combat et de manifestations, sous l’impulsion de groupes marginaux dont le seul but est de profaner le Kotel et de heurter les sentiments de la majorité du peuple juif ». Concernant la peine pour une tenue immodeste, le député a tenu à préciser: »Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, aucun contrôleur ne fera de rondes sur place pour mesurer la longueur des manches. Cela fait partie du réglement existant déjà au Kotel et qui exige une tenue correcte ».

La proposition a été vivement critiquée par l’opposition. Benny Gantz a tweeté: »Aucun Juif, quelque soit son courant, n’a la propriété exclusive du lieu le plus saint pour le peuple juif. Le Kotel appartient à tout le monde, religieux et laïcs, droite et gauche, et nous devons le préserver comme lieu d’unité entre toutes les parties du peuple. Netanyahou, laissez notre lieu le plus saint en dehors de la politique, ne séparez pas le Kotel du peuple Juif ».

Mais à droite aussi, la proposition de Shass a été accueillie avec peu d’enthousiasme par certains. Ainsi Micky Zohar, le ministre de la Culture a réagi: »Le Kotel appartient à tout le peuple d’Israël et il est saint pour chaque Juif et chaque Juive. Nous n’avons pas besoin d’une loi pour préserver la sainteté du lieu. La préservation du statu quo est critique pour la préservation de l’unité de peuple ».

Le journaliste de droite, Hagay Segal, a tweeté: »Si »la loi des manches » venait à passer, je m’engage à venir au Kotel en manches courtes et avec une guitare ».