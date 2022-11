Après le compte de 99,5 % des voix exprimées lors des élections pour la 25e Knesset, qui ont eu lieu le mardi 1er novembre 2022, il s’avère que le bloc de droite obtient finalement 64 mandats (et non plus 65). En effet, Israel Beteinou, parti dirigé par Avigdor Lieberman, a reçu 6 sièges (et non 5) et Yaadout Hatora en perd 1, passant à 7 mandats. Quant au camp de la gauche, avec les partis arabes, il compte 56 sièges.

Voici donc la carte de la nouvelle Knesset qui doit prochainement prêter serment:

Le Likoud (Binyamin Netanyahou): 32 sièges

Yesh Atid (Yair Lapid): 24 sièges

Hatsionout Hadatit (Smotrich et Ben Gvir) : 14 sièges

Hamahané Hamamlah’ti (Benny Gantz): 12 sièges

Shass: 11sièges

Yaadout Hatora : 7 sièges

Israel Beteinou (Lieberman): 6 sièges

Ra’am: 5 sièges

Hadash-Ta’al: 5 sièges

Avoda (travailliste – Merav Michaeli): 4