Le parti d’extrême gauche Meretz, dirigé par Zahava Galon depuis août 2022, n’a pas atteint le seuil d’éligibilité et ne fera donc pas partie de la 25e Knesset. Ses membres conservaient encore un mince espoir tant que tous les bulletins n’avaient pas été dépouillés. A présent, le verdict est définitif alors que le décompte est quasiment terminé.

Le parti a été fondé il y a trente ans lors de la fusion de plusieurs formations de gauche, Ratz, Mapam et une partie de Shinouï. Il était alors dirigé par Shoulamit Aloni. Il a atteint son apogée à la 13e Knesset (1992), en obtenant 13 mandats et en devenant un partenaire important du deuxième gouvernement Rabin (1992-1995).

Après les élections de 1999, Meretz s’était renforcé et avait rejoint le gouvernement d’Ehoud Barak. Son chef, Yossi Beilin, avait alors été nommé ministre de l’Education.

Meretz, qui a obtenu six sièges lors des précédentes élections, en 2021, fait partie de l’actuel gouvernement, qui est le 36e depuis la création de l’Etat, et son ancien leader, Nitsan Horowitz, occupe même le poste de ministre de la Santé. Il n’est d’ailleurs pas le seul : d’autres membres du parti ont des postes importants. Tamar Zandberg est la ministre de l’Environnement, Issawi Frej est le ministre de la Coopération régionale et Yaïr Golan est le vice-ministre de l’Economie et de l’Industrie.

Dans un message vidéo, Zahava Galon s’est adressée aux militants du parti, leur indiquant que c’était ‘un moment très difficile pour elle et pour tous ses amis au sein de la formation politique’. Elle a ajouté: « Les résultats de ces élections sont une catastrophe pour Meretz, une catastrophe pour l’Etat, et également une catastrophe pour moi, personnellement ».