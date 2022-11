Une adolescente israélienne âgée de 14 ans a été grièvement blessée à la tête, en début de soirée, à Kiryat Arba par des coups de feu. Une équipe de secouristes dépêchée sur les lieux a prodigué les premiers soins à la jeune fille qui était sans connaissance et l’a transportée ensuite en urgence à l’hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem où elle devait être opérée. Son état a été qualifié de ‘très grave’. La soeur de la blessée a raconté qu’elles marchaient toutes les deux dans la rue et que soudain, la jeune fille a gémi et s’est mise à saigner de la tête. L’origine de ces tirs n’a pas encore été déterminée. Selon certaines estimations, il pourrait s’agir d’une balle perdue. Les services de sécurité ont entamé leurs recherches sur place pour vérifier si elle a été victime d’un tir palestinien.